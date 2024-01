Heftiger Unfall auf A14: Audi überschlägt und bohrt sich in Graben – zwei Menschen verletzt

Leipzig - Schwerer Crash am Sonntagmittag auf der A14 bei Leipzig !

Die Front des Audis wurde schwer beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 12.55 Uhr in Fahrtrichtung Dresden zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Leipzig-Nord.

Dort war die Fahrerin (59) eines Audi Q5 auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als sie plötzlich und aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

Der Wagen sei in die Schutzplanke geschleudert, bevor er sich mehrfach überschlagen habe und schließlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung im Straßengraben landete.

Sowohl die Frau als auch ihr Beifahrer (61) wurden verletzt, weshalb der Rettungsdienst beide in eine Klinik bringen musste. "Die 59-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen", so die Polizei am Montag ergänzend.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Die rechte Fahrspur in Richtung Dresden wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unfallverursacherin.