Kleinbus will von A14 abfahren, kippt um und landet im Straßengraben

Nossen (Landkreis Meißen) - Unfall an der Autobahnausfahrt! Ein Kleinbus wollte bei Nossen von der A14 abfahren und landete im Straßengraben.

In der Kurve nach der Autobahn-Ausfahrt haute es den Sprinter raus. © Roland Halkasch

Der rote Mercedes-Sprinter mit Esslinger Kennzeichen (Baden-Württemberg) war am heutigen Freitag auf der A14 in Richtung Leipzig unterwegs gewesen. Es regnete leicht, der Himmel war grau. An Bord des Kleinbusses: Der 60-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin.

An der Ausfahrt Nossen-Ost wollte der Mann die Autobahn verlassen, blinkte und fuhr ab. Doch der Baden-Württemberger schätzte die Straßenverhältnisse wohl falsch ein.

"In der Kurve verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug", erklärte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage. Der Kleinbus drehte sich bei regennasser Fahrbahn, kam von der Straße ab und kippte um.

Im Straßengraben blieb der ramponierte Sprinter dann liegen.