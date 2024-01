Lkw-Brand auf der A14: Autobahn bis zum Abend komplett gesperrt

Halle (Saale) - Vollsperrung am Donnerstagmorgen: Ein Lastwagen hat auf der A14 bei Halle gebrannt!

"Die Zugmaschine brannte komplett ab, die Ladung wurde nicht beschädigt", so die Polizei weiter.

Wie es von der Polizei heißt, war der Laster in Richtung Dresden unterwegs, als das Feuer gegen 7.45 Uhr nahe der Anschlussstelle Halle-Peißen ausbrach - die Ursache sei bisher noch unklar.

Wie die Polizei am Nachmittag ergänzend mitteilte, bleibt die Autobahn in Richtung Dresden voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Löbejün abgeleitet.

Erstmeldung von 9.41 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.08 Uhr