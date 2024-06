25.06.2024 20:24 Tödlicher Unfall auf der A14: Brummi-Fahrer reagiert zu spät und kracht in Auflieger

Auf der A14 in Höhe Könnern kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall. Ein Lkw-Fahrer reagierte zu spät und krachte in seinen bremsenden Vordermann.

Von Robert Lilge

Könnern - Wegen eines schweren Unfalls mit mehreren Lastwagen ist am Dienstagnachmittag die A14 in Höhe Könnern (Salzlandkreis) voll gesperrt worden. Ein Mensch wurde dabei tödlich verletzt. Der Verkehr wurde über die angrenzende Raststätte umgeleitet. © Tom Musche Der Unfall sei während des Abbaus einer Baustelle in Richtung Magdeburg zwischen der Raststätte Plötzetal-Ost und Könnern geschehen, teilte die Polizei mit. Während es dabei auf der Fahrbahn zu einem Stau kam, konnte ein heranfahrender Lastwagenfahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Vor ihm hätten zwei Lkw ihre Geschwindigkeit reduziert, was der Heranfahrende zu spät bemerkte. Unfall A14 Auto stürzt sechs Meter tiefe Böschung runter: Frau tot, drei Personen verletzt Trotz Gefahrenbremsung krachte er in den Auflieger seines Vordermanns. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ersthelfer hätten versucht, den Mann mit Wiederbelebungsversuche zu retten - leider vergeblich. Der Lkw-Fahrer übersah die vor ihm bremsenden Laster und krachte in seinen Vordermann hinein. © Tom Musche Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A14 stundenlang gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei über die Raststätte Plötzetal umgeleitet.

Titelfoto: Tom Musche