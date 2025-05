Mann stirbt, Kind schwer verletzt: Schrecklicher Autobahn-Unfall bei Dresden

Dresden - Tödliche Panne. Auf der A17 kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem fürchterlichen Unfall . Vier Personen (42, 38, 15, 8) wurden schwer verletzt. Ein 37-Jähriger kam ums Leben.

Rettungskräfte an der Einsatzstelle. © Roland Halkasch

Um 1.45 Uhr ging der erste Notruf ein. Auf der A17 kurz vor der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz fuhr ein Laster auf einen Audi auf.

Nach ersten Erkenntnissen war der Truck in Richtung Dresden unterwegs. Plötzlich verzog der Sattelschlepper nach rechts und krachte in das Auto, das wegen einer Panne auf dem Standstreifen stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi völlig zerstört, der Lkw kam an der linken Leitplanke zum Stehen.

"Vier Personen wurden schwer verletzt, eine starb", sagte Polizeisprecher Rocco Reichel zu TAG24. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 37-Jährigen. Eine 38-jährige Frau, ein achtjähriges Mädchen und eine 15-Jährige wurden schwer verletzt. Auch der 42-jährige Audi-Fahrer kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Trucker blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.