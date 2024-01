Vollsperrung auf der A17: Lkw durchbricht Leitplanke, 53-Jähriger verletzt

Dresden - Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A17 zwischen den Ausfahrten Dresden -Südvorstadt und Dresden-Gorbitz. Die Autobahn war daraufhin voll gesperrt.

Der Lkw verunfallte gegen 5.15 Uhr unmittelbar vor dem Tunnel Altfranken. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Silo-Sattelzug Volvo gegen 5.15 Uhr in Richtung Prag unterwegs gewesen, als er kurz vor dem Tunnel Altfranken aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Dabei stieß der Lastwagen zuerst gegen eine Schrankenanlage, bevor er in die Mittelleitplanke krachte und diese durchbrach.

Der Fahrer (53) wurde "in der vollkommen zerstörten Fahrerkanzel eingeschlossen und leicht verletzt", so die Feuerwehr. Er wurde mit hydraulischen Rettungsgeräten aus seiner misslichen Lage befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Rettungskräfte machten sich anschließend an die Arbeit, das auslaufende Öl zu binden, bevor sie die Einsatzstelle der Polizei übergaben.

Die A17 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt (Stand: 8 Uhr). Autofahrer folgen bitte der Umleitung 16.