Autobahn vollgesperrt: Plastik-Lkw in Flammen!

Recklinghausen/Oberhausen - Plötzlich stand der Laster in Flammen! Feuerwehrleute wurden am Dienstagnachmitag gegen 17.30 Uhr in NRW zur A2 zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd alarmiert, weil ein Lkw mit Sattelauflieger brannte.