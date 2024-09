A20 nach Unfall in Richtung Rostock gesperrt

Sanitz - Die A20 im Landkreis Rostock bleibt nach einem Unfall am Samstag noch mehrere Stunden gesperrt.

Der umgekippte Lastwagen blockiert die A20. © Stefan Tretropp

Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist ein Lastwagen zwischen Sanitz und Dummerstorf in Richtung Rostock gegen 12.52 Uhr verunglückt.

Offenbar handelt es sich um einen Abschleppdienst, der aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke fuhr und umkippte. Der Lastwagen blockiert somit beide Fahrspuren.

Die Bergung gestaltet sich schwierig und wird bis voraussichtlich 19 Uhr andauern. So lange ist die A20 in dem Bereich in Richtung Rostock voll gesperrt.

Als Umleitung wird die U44 empfohlen.

Vor der Abfahrt Sanitz kommt es zu Stau.