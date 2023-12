Ausflug zum Weihnachtsmarkt endet auf Parkplatz: Reisebus in Flammen

Grevesmühlen - Diesen Samstagsausflug werden die 55 Teilnehmer einer Reisegruppe wohl nicht so schnell vergessen. Auf dem Weg von Stralsund zum Weihnachtsmarkt in Lübeck hat ihr Reisebus plötzlich angefangen zu brennen, alle Fahrgäste mussten evakuiert werden und strandeten auf einem Parkplatz an der A20.