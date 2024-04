06.04.2024 12:26 A23-Vollsperrung nach Unfall kurz vor Hamburg aufgehoben

Die A23 war am Samstag nach einem schweren Unfall in Höhe Halstenbek in beide Richtungen voll gesperrt.

Halstenbek - Die A23 war am Samstag nach einem schweren Unfall in Höhe Halstenbek (Kreis Pinneberg) in beide Richtungen voll gesperrt. Auf der A23 gab es starken Stau nach einem Unfall. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa Wie die Autobahngesellschaft am Samstag mitteilte, bestand die Vollsperrung zwischen Halstenbek/Rellingen und Halstenbek-Krupunder ab 10.47 Uhr. Für etwa eine Stunde waren beide Richtungen gesperrt, dann wurde die Fahrbahn nach Heide wieder für den Verkehr freigegeben, kurze Zeit später folgte die Gegenrichtung. Eine Polizeisprecherin sagte zu TAG24, dass ein Motorrad an dem Unfall beteiligt war. Näherer Angaben liegen derzeit nicht vor. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Unfall A23 Auto fängt Feuer: A23 muss stundenlang voll gesperrt werden Es kam zwischenzeitlich aus Richtung Heide zu erheblichem Stau. Der Zeitverlust lag über 60 Minuten. Auch in die Gegenrichtung stockte der Verkehr. Erstmeldung: 11.36 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 12.26 Uhr.

