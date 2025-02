Massencrash auf der A23! Autobahn nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A23 ! Am Dienstagvormittag sind zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht.

Die A23 war nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Vier Personen wurden leicht verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Polizeisprecher hatte auf TAG24-Nachfrage erklärt, dass sich der Unfall gegen 11.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden ereignet hatte - konkrete Details waren zunächst noch nicht bekannt.

Am Nachmittag teilten die Beamten schließlich mit, dass ein Audi-Fahrer (52) aus noch nicht geklärter Ursache einer BMW-Fahrerin (23) auffuhr, als diese verkehrsbedingt bremsen musste.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der BMW daraufhin in einen Renault sowie in einen anderen Audi geschoben wurde. Dabei wurden nach derzeitigem Stand vier Personen leicht verletzt. Eine weitere erlitt einen Schock. Die 23-jährige BMW-Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Die A23 Richtung Heide musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest beziehungsweise der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder abgeleitet. Gegen 14 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, allerdings muss noch mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.