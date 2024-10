Massenkarambolage auf A23 führt zu Sperrung in Richtung Hamburg

Halstenbek - Die A23 war am Samstagnachmittag nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Richtung Hamburg gesperrt.

Auf der A23 staute sich der Verkehr. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Vier Fahrzeuge fuhren ineinander, berichtet das Hamburger Abendblatt.

Zwei Personen wurden in einem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte insgesamt drei Verletzte in Kliniken. Zwei weitere Beteiligte konnten den Unfallort später in ihren Autos selbstständig verlassen.

Wegen des Unfalls wurde die A23 zwischen Halstenbek-Krupunder und Hamburg-Eidelstedt gesperrt.

Aus Richtung Heide kam es deswegen zu langem Stau auf der Strecke. Zeitweise betrug die Verzögerung bis zu 45 Minuten.

Kurz vor 18 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.