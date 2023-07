27.07.2023 09:52 Lkw stürzt metertief von Brücke: Beide Insassen überleben!

Von Mia Goldstein

Dabergotz - Am Mittwoch kam es in Dabergotz (Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg) zu einem heftigen Unfall, bei dem ein Lkw von einer meterhohen Brücke stürzte. Die Rettungskräfte stehen vor dem verunfallten Lkw im Feld. © 7aktuell Ersten Informationen zufolge soll der Lkw-Fahrer (21) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Sattelschlepper verloren haben, als er von der A24 an der Anschlussstelle Neuruppin auf die B167 abgefahren war. Daraufhin habe der Lastwagen ein Brückengeländer durchbrochen und sei circa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Beim Aufprall wurde das Führerhaus abgerissen und die Zugmaschine geriet in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell löschen, so Einsatzleiter Paul Hampel von der Freiwilligen Feuerwehr Amt Temnitz. Bei dem heftigen Unfall seien beide Insassen des Lastwagens schwer verletzt worden und von den Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Die B167 war für mehrere Stunden gesperrt Der Lkw (r.) fiel von dieser Brücke auf der B167. © 7aktuell An den Rettungsmaßnahmen seien 31 Einsatzkräfte und acht Fahrzeuge der Feuerwehr beteiligt gewesen. Die Autobahnzufahrten sowie die Straße in Richtung Dabergotz und Neuruppin wurden während der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Erst gegen 16 Uhr konnte die Spur bis zur Bergung des Lkw freigegeben werden. Gegen 22 Uhr sollen die Einsatzkräfte unter Anleitung von zwei erfahrenen Experten und einem Schwerlastkran begonnen haben, den Sattelschlepper zu bergen. Zwei Stunden später folgte die Bergung der Zugmaschine. Während der Bergungsmaßnahmen waren die B167 und die Autobahnzufahrten für mehr als sieben Stunden vollständig gesperrt gewesen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

