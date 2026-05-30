Mitten in der Nacht: Autofahrer stürzt in Baugrube
Stotel - Wie konnte das passieren? In der Nacht zu Samstag ist ein Autofahrer von der A27 abgekommen und in eine Baugrube gefallen.
Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 0.12 Uhr alarmiert, da eine Person in ihrem Auto eingeklemmt sein sollte.
Zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel (Niedersachsen) fuhr ein 54-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Norden in die abgesperrte Baustelle.
Dort ist er laut Angaben der Feuerwehr mit seinem Auto in eine ungefähr 20 Meter lange und bis zu 2 Meter tiefe Baugrube gestürzt.
Die Feuerwehrleute sicherten den Unfallwagen und öffneten die deformierte Tür mit einem hydraulischen Rettungsgerät. Gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst konnte der Fahrer befreit werden.
Der Gerettete wurde vor Ort behandelt und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.
Warum der Mann in der Nacht in die Baustelle fuhr, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven