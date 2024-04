Motorrad-Crash auf der A3: Fahrer schwer verletzt in Klinik

Mit schweren Verletzungen kam der verunglückte Motorradfahrer in eine Klinik (Symbolfoto) © 123rf/amitdnath

Offenbar hatte der Mann aus Wuppertal nach Polizeiangaben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Kontrolle über sein Bike verloren.

In der Nähe der Anschlussstelle Ratingen-Ost zur A44 rutschte der Mann in einer Linkskurve in die Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt.





Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in eine Klinik.