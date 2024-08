23.08.2024 08:06 Tödlicher Unfall am Frankfurter Kreuz: Sprinter fährt in abgestellten Laster

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall am gestrigen Donnerstagabend am Frankfurter Kreuz: Ein Sprinter war in einen abgestellten Lkw gekracht.

Frankfurt am Main - Ein Mensch ist am Abend des gestrigen Donnerstags bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Frankfurt gestorben. Der Sprinter war aus noch ungeklärter Ursache in den auf dem Standstreifen abgestellten Lastwagen gefahren. © 5VISION.NEWS Passiert ist das Unglück in Höhe des Parkplatzes "Stadtwald" zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd. Wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, war dort gegen 18 Uhr ein Mercedes Sprinter auf einen auf dem Standstreifen abgestellten Laster aufgefahren Dann sei auf den Sprinter ein zweiter Wagen aufgefahren. Ein in dem Kleintransporter sitzender Mensch sei verstorben - ob es sich dabei um dessen Fahrerin oder den Fahrer handelte, war zunächst unklar. Ein weiterer Mensch wurde außerdem schwer verletzt, berichtete der Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der Unfallort musste bis in die späten Abendstunden teils gesperrt werden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS