Tödlicher Unfall auf A38: Rentner kracht in Stauende

Nordhausen - Bei einem Unfall auf der A38 in Thüringen ist ein 80-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. © Silvio Dietzel

Das Unglück hatte sich in der Nacht zu Sonntag zwischen Nordhausen und Heringen abgespielt. Ein VW-Fahrer war im Baustellenbereich aus bislang noch ungeklärter Ursache mit der Schutzplanke zusammengestoßen. Dabei wurde der rechte Vorderreifen des Volkswagens beschädigt, teilte die Polizei mit.

Der Mann ließ sein Fahrzeug anschließend unbeleuchtet an der Unfallstelle stehen. Ein nachfolgendes Auto hielt jedoch an, um den Verunfallten zu helfen. Um den herannahenden Verkehr zu warnen, kennzeichnete er sein Fahrzeug mit einem roten Blitzlicht.

Ein Lkw-Fahrer erkannte die Gefahrenstelle daraufhin rechtzeitig und brachte seinen Sattelzug zum Stehen. Er schaltete die Warnblinklichtanlage an und die Zusatzbeleuchtung an einem Sattelauflieger. Mehrere Autos wurden auf die Lichtsignale aufmerksam und hielten ebenfalls an.

Kurze Zeit später gab es jedoch einen Knall. Ein Dacia war mit voller Wucht auf einem am Stauende stehenden SUV Land Rover aufgefahren. Ersthelfer eilten zum Stauende und versuchten dem eingeklemmten Dacia-Fahrer zu helfen - ohne Erfolg.

Der 80-Jährige konnte erst später von der alarmierten Feuerwehr mittels schwerem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug geholt werden. Anschließend konnte dem verunfallten Rentner nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unglücksstelle. Der 50-Jährige im SUV wurde leicht verletzt.