Eisplatte fällt von Laster und trifft Auto

Die Windschutzscheibe des Autos wurde schwer beschädigt. © Polizei Harburg

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah der gefährliche Vorfall am gestrigen Samstag gegen 11 Uhr in Höhe Winsen.

Eine 65-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg war auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs.

Mit ihrem Auto fuhr sie hinter einem polnischen Lastwagen. Von dessen Plane fiel plötzlich eine Eisplatte herunter und traf die Windschutzscheibe des Wagens.

Dabei zersplitterte das Glas. Die Autofahrerin blieb unverletzt – laut Polizei ist das nur dem Zufall zu verdanken. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Auf den 44-jährigen Brummifahrer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.