Feuer-Crash in Sachsen! Subaru überschlägt sich auf Autobahn

Der Subaru wurde von der Fahrbahn geschleudert und völlig zerstört. © LausitzNews.de / Philipp Grohmann

Ob Personen zu Schaden kamen, ist noch nicht bekannt.

Was man bisher weiß: Ein Subaru Impreza war am heutigen Freitagnachmittag gegen 17 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dresden unterwegs.

Hinter der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf (Sachsen) kam es zur Katastrophe. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Sportboliden, verzog nach rechts auf den Seitenstreifen und wurde regelrecht von der Autobahn geschleudert.

Das Auto durchbrach einen Wildzaun, überschlug sich mehrfach und blieb auf einer Wiese liegen. Der Subaru wurde zum Feuerball, brannte innerhalb von Minuten vollständig aus.