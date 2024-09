Hier brauchen Autofahrer viel Geduld: Unfälle legen A4 rund um Köln lahm

Köln - Gleich zwei Unfälle haben die A4 rund um Köln am Mittwochnachmittag zeitweise lahmgelegt. Die Fahrbahn in Richtung Aachen ist noch immer voll gesperrt.

Was genau passiert ist und ob es Verletzte gebe, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch unbekannt, so die Sprecherin weiter.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24 mitteilt, seien zwei Fahrzeuge an einem Crash zwischen Köln-Klettenberg und dem Kreuz Köln-West beteiligt gewesen.

Zuvor war die A4 zwischen den Anschlussstellen Engelskirchen und Overath bereits wegen eines Unfalls in Richtung Köln zwischenzeitlich voll gesperrt worden.

Inzwischen seien die Aufräumarbeiten am Unfallort allerdings weitgehend abgeschlossen, so die Polizei. Die Vollsperrung sei demnach wieder aufgehoben worden und der Verkehr rolle auf einer Spur an.