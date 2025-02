Schlagloch sorgt auf A4 für platte Reifen

Die meisten Autofahrer konnten dem Schlagloch ausweichen. (Symbolbild) © 123rf/gwhitton

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwochvormittag ein Schlagloch auf der A4 kurz vor der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal in Richtung Erfurt gemeldet.

Offenbar riss aufgrund der Wetterbedingungen am frühen Mittwochmorgen ein etwa 40 mal 40 Zentimeter großes Loch in der Fahrbahn auf.

Mehrere Autofahrer konnten dem Loch ausweichen. Bei einem Dacia sowie bei einem Citroën kam es jeweils zu einem platten Reifen.