Schwerer Unfall auf A4: Lkw kracht in Verkehrsleitanhänger

Hainichen - Zu einem heftigen Unfall kam es am gestrigen Donnerstagabend auf der A4 zwischen Hainichen und Berberdorf.

Der Verkehrsleitanhänger stand auf dem rechten Fahrstreifen. © Erik Frank Hoffmann

Ein Lkw-Fahrer war gegen 22.35 Uhr in Richtung Dresden unterwegs gewesen, als er in einen Verkehrsleitanhänger an einer Nachtbaustelle krachte, der auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Die Wucht des Aufpralls schob den Lastwagen hinter dem Verkehrsleitanhänger in die rechte Leitplanke.

Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist aktuell noch nicht bekannt.