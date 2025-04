Schwertransporter kippt in Baustelle um: A4 bei Köln nach Teilsperrung wieder frei

Der Schwertransporter war in einer Baustelle auf die Seite gekippt und schräg auf einer Betonwand liegen geblieben. © Henning Kaiser/dpa

Am Mittwoch hatte ein umgekippter Schwertransporter den Verkehr bis in den Nachmittag hinein beeinträchtigt. Durch den Unfall im Bereich der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Eifeltor war in Fahrtrichtung Aachen lange nur eine Spur frei.

Verletzt wurde bei dem Crash nach Erkenntnissen der Polizei niemand. Der mit einer Kompostanlage beladene Transporter habe sich wohl in der Baustelle aufgeschaukelt, kippte zur Seite und blieb schräg auf der Betonwand liegen.

Laut der Online-Übersicht verkehr.nrw musste auf der Autobahn zeitweise mit Verzögerungen von über einer Stunde gerechnet werden.

Außerdem ereignete sich ein weiterer Lkw-Unfall in dem Baustellenbereich, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Lediglich die ganz nach rechts verlagerte Spur sei für Lkw geeignet, sie dürften nur dort fahren. Die beiden anderen Spuren seien ebenfalls getrennt und noch dazu verengt. Dort sei ein Lkw hängengeblieben.