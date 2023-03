17.03.2023 12:22 2.884 Auto kracht frontal gegen Baum: 18-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf A46

In einer Abfahrt der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall mit vier Verletzten. Einer der Insassen verstarb nun.

Von Laura Ratering

Erkrath/Düsseldorf - Auf der A46 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Alleinunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Am Freitagmorgen bestätigte die Polizei, dass einer der Insassen seinen Verletzungen erlag. Einsatzkräfte der Polizei sichern Spuren am Unfallort. © Patrick Schüller Gegen 10.04 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstag eigenen Angaben zufolge zur Unfallstelle alarmiert. Die Fahrerin (18) eines gemieteten Autos hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war frontal gegen einen Baum gekracht. Alle vier Fahrzeuginsassen aus Düsseldorf (alle 18) wurden laut Mitteilung der Polizei schwer verletzt, jedoch nicht im Auto eingeklemmt, was ihre Rettung erleichterte. Unfall A46 Tödlicher Unfall auf A46: Audi schleudert über Schutzplanke in Böschung Zwei Rettungshubschrauber aus Köln und Duisburg waren im Einsatz, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Eine Person soll in Lebensgefahr geschwebt haben. Ob es sich um den jungen Mann handelt, der nun seinen Verletzungen erlag, ist nicht bekannt. Er verstarb am späten Donnerstagnachmittag im Krankenhaus. Zwei Hubschrauber sowie mehrere Rettungswagen versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. © Patrick Schüller Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 10.000 Euro. Originalmeldung vom 16. März, 12.09 Uhr; zuletzt aktualisiert: 17. März, 12.22 Uhr



