Fahrzeug geht in A46-Tunnel in Flammen auf: Zwei Verletzte, Strecke voll gesperrt!

Düsseldorf - Im Werstener Tunnel auf der A46 bei Düsseldorf brannte am späten Samstagabend ein Auto. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Im Werstener Tunnel auf der A46 bei Düsseldorf brannte am späten Samstagabend ein Auto. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie die Feuerwehr der NRW-Landeshauptstadt mitteilte, erreichten die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung gegen 23.13 Uhr den Unfallort. Zu diesem Zeitpunkt drang bereits schwarzer Rauch aus dem Tunnelportal.

Umgehend kontrollierten die Rettungskräfte alle Röhren und Querverbindungen, um das brennende Fahrzeug zu lokalisieren. Das Feuer selbst konnte schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die beiden 20-jährigen Insassen des Unfallwagens hatten sich glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Helfer am Ausgang des Tunnels in Sicherheit bringen können. Sie wurden von einem Notarzt betreut und anschließend in eine Klinik gebracht.

Laut den Angaben eines Sprechers der Polizei soll das Auto aus bislang ungeklärten Gründen am späten Samstagabend zunächst gegen die rechte und linke Tunnelwand geknallt sein, ehe es plötzlich Feuer fing.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes kontrollierten die Feuerwehrleute unter Atemschutz die stark verrauchte Röhre auf weitere Menschen und Fahrzeuge. Hier konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.