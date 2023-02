Häftling rast über die Autobahn: Verfolgungsjagd endet mit heftigem Crash

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Patrick Schüller

Seinen offenen Vollzug gestaltete ein verurteilter Straftäter am Mittwoch offenbar mit einer wilden Fahrt über die Autobahnen rund um Düsseldorf, wie die Polizei mitteilte.

Demnach waren Zivilbeamte am Nachmittag an der A57 auf den Mercedes des 28-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem dieser die Polizisten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte.

Anschließend beobachteten die Ordnungshüter, wie der Autofahrer "wild und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer" zwischen den Spuren wechselte, woraufhin die Beamten das Blaulicht einschalteten und die Verfolgung des Mercedes aufnahmen.

"Der 28-Jährige entzog sich durch Erhöhung der Geschwindigkeit einer möglichen Kontrolle, wechselte am Autobahnkreuz Neuss-Süd auf die A46, raste weiter in Richtung Düsseldorf und geriet in Höhe Unitunnel außer Sichtweite", schilderte der Sprecher den weiteren Verlauf der Verfolgungsjagd, die letztlich in einem Unfall endete.

Denn in Höhe der Anschlussstelle Holthausen geriet der Flüchtende nach bisherigem Ermittlungsstand plötzlich nach rechts auf den Grünstreifen und verlor dort schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.