Lebensgefährlich verletzt: Autofahrerin wird bei Unfall aus Kleinwagen geschleudert!

Wuppertal - Schlimmer Unfall am späten Freitagabend bei Wuppertal: Eine Frau war mit ihrem Wagen auf der A46 verunglückt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Den eintreffenden Rettungskräften bot sich am Freitagabend ein schlimmes Unfallbild. Der Kleinwagen wurde völlig zerstört, die Fahrerin lag auf der Fahrbahn. © Florian Schmidt

Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, war die 21-jährige Solingerin mit ihrem Nissan-Kleinwagen am späten Freitagabend auf dem linken Fahrstreifen der A46 in Richtung Heinsberg unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie dann gegen 23.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst krachte sie in die Leitplanke und drehte sich anschließend zurück auf die Fahrbahn.

Dabei wurde die junge Frau aus ihrem Wagen geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der Wagen kam letztendlich völlig zerstört auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.