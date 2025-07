Schwerer Unfall auf A46: Biker zieht sich stark blutende Wunde zu, Beamte reagieren sofort

Düsseldorf - Bei einem Unfall auf der A46 in Düsseldorf hat sich ein Motorradfahrer (44) am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Hinzu alarmierte Polizisten reagierten sofort und versorgten den Mann.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Biker (44) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Biker am Nachmittag gegen 15.30 Uhr am Autobahndreieck Düsseldorf-Süd von der A46 in Richtung Heinsberg auf die A59 Richtung Leverkusen wechseln, als er in der Abzweigung plötzlich die Kontrolle über seine KTM verlor.

In der Folge kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte dort zunächst gegen eine Schutzplanke und blieb an einem Verbindungselement hängen, wobei er sich eine größere Fleischwunde zuzog, wie es hieß.

"Schnell eintreffende Polizisten der Autobahnpolizeiwache Hilden konnten die blutende Wunde mit einem Tourniquet versorgen, bis Rettungskräfte eintrafen", schilderte der Sprecher.

Anschließend sei der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er stationär aufgenommen wurde.