Tödlicher Crash auf der A46: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Grevenbroich - Bei einem heftigen Unfall auf der A46 bei Grevenbroich ist am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A46 ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war ein 45 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem BMW-Motorrad auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Heinsberg unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Anschlussstelle Kapellen wechselte der Mann auf die rechte Spur, übersah dabei jedoch einen dort fahrenden 34-jährigen Mann aus Grevenbroich in seinem VW.

Der Motorradfahrer krachte in der Folge ungebremst in das Heck des Volkswagens, verlor die Kontrolle über seine Maschine und crashte anschließend in die rechte Leitplanke.

Der 34-jährige Grevenbroicher geriet ebenfalls ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke.

Ersthelfer kümmerten sich zwar zunächst um den Motorradfahrer, dennoch erlag er seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Mehr Glück hatte hingegen der VW-Fahrer, der nur leicht verletzt wurde.