Ferrari gerät auf A5 plötzlich in Brand: 100.000 Euro Schaden!

Achern - Auf der A5 geriet am heutigen Donnerstag ein edler Ferrari plötzlich in Brand. Übrig blieb vom Wagen nur ein Haufen Schrott.

Dieser Sportwagen hat nur noch Schrottwert. © EinsatzReport24/Marco Dürr

Wie die Polizei am heutigen Feiertag mitteilte, kam es am frühen Donnerstagmorgen zwischen Appenweier und Achern zum Unglück.

Der Fahrer, der aus der Schweiz kam, stellte gegen 5.15 Uhr plötzlich Rauch fest und fuhr seinen Sportwagen auf den Standstreifen. Ehe er sich versah, stand das ganze Auto in Brand.

"Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt", teilte die Polizei Offenburg mit. "Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro."

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr musste eine Fahrspur in Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Ansonsten traten keine Einschränkungen auf der A5 an der Unfallstelle in Baden-Württemberg auf.