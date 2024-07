Horror-Szenario: Reifenplatzer sorgt auf A5 für schweren Verkehrsunfall

Weiterstadt - Es ist wohl mit das Schlimmste, was einem während der Fahrt auf der einer Autobahn passieren kann. Am Montagabend platzte einem Mann auf der A5 bei Weiterstadt ( Südhessen ) der Reifen, weshalb es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam.

Auf der A5 bei Weiterstadt kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, in den insgesamt drei Fahrzeuge involviert waren. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unfallgeschehen gegen 21.20 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe des Parkplatzes "Täubcheshöhle".



Demnach platzte einem 52 Jahre alten BMW-Lenker ein Reifen, was dazu führte, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in zwei weitere Autos sowie anschließend in die Leitplanke geschleudert wurde.

Unmittelbar machten sich der alarmierte Rettungsdienst, Polizei sowie Feuerwehr und Autobahnmeisterei auf den Weg zur Unfallstelle.

Durch den Crash erlitten fünf Personen der drei involvierten Fahrzeuge glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie mussten daraufhin aber trotz allem in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.