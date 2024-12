20.12.2024 15:07 Lastwagen kracht in A5-Leitplanke und kippt um: Fahrer stirbt an der Unfallstelle

Bei einem Umfall am Frankfurter Kreuz ist am heutigen Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der Laster war in die Leitplanke gekracht und umgekippt.

Von Paula Kühn Frankfurt am Main - Ein Lkw-Fahrer ist am heutigen Freitagmorgen bei einem Unfall am viel befahrenen Frankfurter Kreuz ums Leben gekommen. Wie es dazu kam, muss noch geklärt werden. Der Lastwagen war in die Leitplanke gekracht und anschließend umgekippt. © 5VISION.NEWS Im morgendlichen Berufsverkehr war der Lastwagen in eine Leitschutzplanke gefahren und anschließend umgekippt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter sei zur Klärung der Unfallursache vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Ein medizinisches Problem beim Fahrer als Ursache sei nicht auszuschließen. Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt von der A5 auf die A3. Auch am Vormittag war der Bereich für die Bergungsarbeiten noch abgesperrt, der Verkehr in Richtung Süden wurde von der A5 über die A66 umgeleitet, am Wiesbadener Kreuz hatten Autofahrer dann die Möglichkeit, auf die A3 zu wechseln, sagte der Polizeisprecher. Für Freitag wurde angesichts des Beginns der Weihnachtsferien mit starkem Reiseverkehr gerechnet.

Titelfoto: 5VISION.NEWS