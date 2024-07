28.07.2024 13:25 Unfall auf der A5: Mehrere Kilometer Stau

Auf der A5 in Mittelhessen kam es am Sonntag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: Ein kilometerlanger Stau in Fahrtrichtung Kassel war die Folge.

Gießen - Ein Unfall auf der A5 hat am heutigen Sonntag zu einem mehrere Kilometer langen Stau geführt. Ein Unfall auf der A5 in Mittelhessen hat am Sonntag einen kilometerlangen Stau ausgelöst. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Ein Sprecher der Polizei in Mittelhessen gab gegenüber TAG24 an, dass es auf der Autobahn zu einem Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sei. Genauere Informationen zum Unfallhergang und zu etwaigen Verletzten lagen jedoch nicht vor. Der ADAC meldet zusätzlich einen rund sieben Kilometer langen Stau auf der A5 zwischen dem zwischen Gambacher Kreuz und dem Reiskirchener Dreieck bei Gießen in Fahrtrichtung Kassel. Zugleich meldet der ADAC einen Unfall bei der Gemeinde Fernwald nahe Gießen, ebenfalls in nördlicher Richtung. TAG24 wird weiter berichten.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa