Nach Flucht vor Polizei: Motorradfahrer landet lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus

Der Biker erlitt bei dem Crash lebensgefährliche Verletzungen. © Daniel Bothe

Ein Sprecher der Polizei erklärte, dass es im Vorfeld des Unfalls am Donnerstagabend eine Verfolgungsjagd mit dem 22-jährigen Biker gegeben hatte. Demnach war der Yamaha-Fahrer durch das Düsseldorfer Stadtgebiet vor den Beamten geflüchtet, die die Verfolgung schließlich "aufgrund von Gefährdungsmomenten" abgebrochen hatten.

Einige Zeit später, gegen 19.25 Uhr, tauchte der Biker dann allerdings wieder auf. So war der 22-Jährige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf der Kardinal-Frings-Brücke aus Düsseldorf kommend in Richtung der A57 gefahren, als er aus bislang unklarer Ursache in einer Linkskurve hinter der Brücke nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der junge Mann prallte in der Folge gegen die Schutzplanke und ein Verkehrszeichen und blieb lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. "Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik", erklärte der Sprecher.

Wie sich anschließend herausstellte, war der Biker ohne gültigen Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs gewesen. Obendrein hatte die Yamaha keine Zulassung.