Heftiger Unfall auf A57: Polizei hat Fahndung gestartet, sucht nach Zeugen!

Die Polizei ist aktuell auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und sucht nach wichtigen Hinweisen. (Symbolbild) © 123rf/summertime72

Offiziellen Angaben zufolge soll sich der Crash gegen 17.35 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Nord ereignet haben.

Die unbekannte Person war am Nachmittag in Fahrtrichtung Neuss unterwegs, als sie wegen eines Unfalls auf der Gegenfahrbahn so stark in die Eisen stieg, dass sie selbst einen Unfall produzierte.

Danach setzte sie die Fahrt fort und machte sich so aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei nach ihr!

Zeugen, welche den Unfall und die anschließende Flucht beobachtet haben oder sogar Hinweise zur Identität der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02212290 bei den Beamten melden.