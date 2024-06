Schwerer Crash auf A57: Lastwagen krachen zusammen, Autobahn gesperrt!

Neuss - Autofahrer auf der A57 bei Neuss brauchen am Montag Geduld: Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Lastwagen musste die Autobahn in Richtung Krefeld vollständig gesperrt werden.

Die A57 musste nach dem Lkw-Crash am Montag gesperrt werden. © Feuerwehr Neuss

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Neuss am frühen Abend berichtete, waren die Kameraden am Nachmittag gegen 14.39 Uhr zu der Unfallstelle in Höhe des Rastplatzes Morgensternsheide alarmiert worden.

Demnach waren dort zwei Lkw zusammengeprallt und standen nun in der Mittelleitplanke der Autobahn.

Hinzugezogene Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die beiden Fahrer, die "glücklicherweise nicht eingeklemmt" waren, wie es hieß. Ein Transport ins Krankenhaus war den Angaben zufolge nicht erforderlich.

Weil aus den beiden Lastwagen unterdessen große Mengen Betriebsmittel ausliefen, mussten die Feuerwehrkräfte die Autobahn in Richtung Krefeld vollständig sperren. Die Fahrbahn werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gereinigt, so der Sprecher.