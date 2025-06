Schwerer Unfall auf A57: Audi-Fahrer muss reanimiert werden - auch Kind (10) an Bord

Köln - Bei einem Crash auf der A57 hat ein Autofahrer (39) in Köln am Samstag schwerste Verletzungen erlitten. Der Mann musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.

Alles in Kürze

Der Audi war am Samstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer (39) wurde im Wagen eingeklemmt. © Vincent Kempf

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der 39-Jährige am Nachmittag gegen 15.30 Uhr samt einer Beifahrerin (34) und einem zehnjährigen Kind in seinem Audi auf der A57 Richtung Autobahnkreuz Köln-Nord unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge auf der regennassen Fahrbahn bei einem Spurwechsel in Schleudern geraten sein soll.

Nach Angaben von Zeugen kam der Audi dann hinter der Anschlussstelle Ehrenfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mauer der Unterführung des Parkgürtels und blieb schließlich an einem Stromkasten stehen.



Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Wrack gerettet werden. Er war nicht ansprechbar und musste noch an Ort und Stelle reanimiert werden, ehe er in eine Klinik gebracht wurde.

Seine Beifahrerin sowie das auf der Rückbank sitzende Kind erlitten leichte Verletzungen und werden ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt, hieß es weiter.