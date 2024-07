Bei Suche nach Unfallfahrer: Polizei entdeckt Mann in ungewöhnlichem Versteck

Als die Polizei die Unfallstelle genauer unter die Lupe nahm, entdeckte sie eine Gestalt, die in einem Baum gekauert hatte. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei war der Mercedes-Fahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Montagabend gegen 20.29 Uhr in der Abfahrt Rheinberg in Fahrtrichtung Köln gegen die Leitplanke gekracht.

Die Polizei traf schon wenig später am Ort des Geschehens ein, vom Unfallfahrer fehlte zunächst jedoch jede Spur.

Als die Beamten sich dann genauer an der Unfallstelle umsahen, wartete eine Überraschung auf sie, denn auf einem nahe gelegenen Baum entdeckten sie den 57-Jährigen, der sich offensichtlich vor den Ordnungshütern zu verstecken versuchte.

Die Polizei benötigte mehrere Anläufe, den Rheinberger dazu zu bewegen, von dem Baum herunterzuklettern. Schließlich gab der 57-Jährige aber nach und stellte sich den Beamten.