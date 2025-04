Mutter und Sohn aus Sachsen sterben bei Horror-Unfall: Haftbefehl gegen Audi-Fahrer

Duisburg - An Karfreitag verloren eine sächsische Mutter (80) und ihr Sohn (43) bei einem Horror-Unfall auf der A59 ihr Leben. Gegen den Unfallverursacher (33) liegt nun ein Haftbefehl vor.

Am Dienstag teilten die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit, dass ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt wurde. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Während die beiden noch am Unfallort verstarben, musste der Audi-Fahrer aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Der 33-Jährige rauschte mit seinem Audi nahe Duisburg mit voller Wucht in das Heck des Seat, in dem Mutter und Sohn fuhren.

Der 33-Jährige liegt seit dem tödlichen Unfall schwer verletzt in einem Krankenhaus und wird bewacht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 am Freitag.