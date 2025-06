Ein Toter bei schwerem Unfall: A61 bei Bonn voll gesperrt

Swisttal - Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf A61 an der Anschlussstelle Miel bei Bonn wurde ein Mann tödlich verletzt. Die Fahrbahn ist in beiden Richtungen voll gesperrt.

Alles in Kürze

Auf der A61 zwischen den Abfahrten Miel und Swisttal brauchen Autofahrerinnen und -fahrer am Montagnachmittag viel Geduld. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Der Crash habe sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in Richtung Venlo zwischen den Anschlussstellen Swisstal und Miel ereignet, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage von TAG24.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der tödliche verunglückte Lastwagenfahrer am Stauende auf einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper auf, so die Polizei.

Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstorben ist. Die Identität des Toten sei allerdings ebenso wie sein Alter noch unbekannt, berichtet die Behörde.

Aktuell sind Polizeibeamte vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern.