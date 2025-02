Unfall auf A61 Richtung Köln: Fahrbahn muss gesperrt werden

Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) - In der Nacht vom gestrigen Montag auf den heutigen Dienstag ist es auf der A61 bei Rheinbach zu einem schweren Lkw- Unfall gekommen. Aufgrund der Bergung muss die Strecke in Richtung Köln wohl nochmals gesperrt werden.

Auf der A61 bei Rheinbach ist ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. © Marius Fuhrmann

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 27 Jahre alte Fahrer des Lkw-Gespanns gegen 2.20 Uhr kurz vor dem Rastplatz Peppenhoven - aus noch ungeklärter Ursache - von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend pflügte der tonnenschwere Lkw über einen Acker und kippte dann auf die Seite. Der Fahrer wurde bei dem Alleinunfall zwar leicht verletzt, konnte sich aber von selbst befreien. Danach wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Beamte der Polizei sicherten im Anschluss die Unfallstelle.

Laut ADAC sind der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen der A61 zwischen Rheinbach und der Raststätte Peppenhoven-Ost aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

"Möglicherweise muss die A61 in Richtung Köln am Vormittag nochmals komplett gesperrt werden, um den Lkw mit Kränen zu bergen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.