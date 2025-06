Stundenlange Sperrung! Laster steht quer auf A7 und legt Verkehr lahm

Soltau - Nichts geht mehr! Die A7 ist seit den frühen Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Bispingen in Richtung Hamburg gesperrt.

Alles in Kürze

Ein Lastwagen steht auf der A7 bei Soltau quer und sorgt seit dem Morgen für eine Vollsperrung in Richtung Hamburg. © Polizeiinspektion Heidekreis

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Zugmaschine eines Lastwagens in den frühen Morgenstunden während der Fahrt wohl zwei Räder verloren.

Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über den Sattelzug, prallte gegen die Mittelleitplanke. Quer über die gesamte Fahrbahn kam er zum Stehen.

Die A7 musste daraufhin in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Soltau-Ost abgeleitet und in Bispingen wieder auf die Autobahn hinauf.