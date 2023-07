Vollsperrung der A7 aufgehoben! Lastwagen-Fahrer erkennt Stauende zu spät und kracht in Vordermann

Hamburg - Schwerer Unfall auf der A7 vor den Toren Hamburgs! Am Mittwochnachmittag hat ein Lastwagenfahrer zwischen Marmstorf und Heimfeld ein Stauende übersehen und ist in einen weiteren Sattelschlepper gekracht.

Der Fahrer des grünen Lkw erkannte das Stauende zu spät und krachte in den Vordermann. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 16.37 Uhr mitten im Feierabendverkehr.

Ein 40 Jahre alter Mann versuchte, nachdem er das Stauende übersehen hatte, noch mit seinem Lastwagen auszuweichen, krachte dabei aber in den Vordermann und die Leitplanke.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der andere Mann erlitt ebenfalls Verletzungen, über die Schwere konnte der Sprecher allerdings keine Angaben machen.

Die A7 musste für mehrere Stunden bis in die Nacht hinein in Richtung Norden gesperrt werden. Erst gegen drei Uhr gab die Polizei via Twitter Entwarnung.