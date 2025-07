In Richtung Stuttgart: A81 zwischen Sulz und Empfingen nach Lkw-Brand wieder frei

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Dienstag auf der A81. Ein Lastwagen brannte lichterloh. Die Aufräumarbeiten und Sperrung dauerten bis zum Abend an.

Von Marcel Gnauck, Anika von Greve-Dierfeld Sulz am Neckar/Empfingen - Nach einem Lkw-Brand am Montag war die A81 auch am Dienstag noch immer in beide Richtungen voll gesperrt. Erst am Abend gab die Polizei die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder frei.

Alles in Kürze Lkw in Vollbrand auf A81 zwischen Sulz und Empfingen

Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt

Vollsperrung dauert bis Nachmittag an

Lastwagen mit Lösungsmittel beladen, Fahrer leicht verletzt

Umleitungsstrecken eingerichtet Mehr anzeigen

Der Lkw stand in Vollbrand. © Kamera24 - News Der Unfall war am Montagnachmittag zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) passiert. Die Autobahn wurde anschließend in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Am Dienstagabend wurde dann die Sperrung in Richtung Stuttgart aufgehoben. Auf der Fahrbahn in Richtung Singen werde der Verkehr voraussichtlich auch im Verlauf des Abends wieder rollen können, sagte ein Polizeisprecher. Der Sattelzug geriet den Angaben zufolge während der Fahrt ins Schlingern, prallte gegen die Leitplanke, kippte um und brannte. Unfall A81 Langer Stau auf A81 nach Lastwagen-Unfall Unfall A81 Fliegerbombe erfolgreich entschärft: A81-Sperrung aufgehoben Er war beladen mit etwa 30 bis 35 Kubikmeter des Lösungsmittels Toluol. Es wird in der chemischen Industrie genutzt oder auch zur Herstellung von Diesel, wie ein Sprecher der Feuerwehr Rottweil sagte. Der Fahrer des Lastzugs konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Unglücksursache ist unklar.

Asphalt teils geschmolzen