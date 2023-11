19.11.2023 08:05 Brennender Gurken-Lkw sorgt für Vollsperrung der A9 in Richtung Berlin

Auf der A9 in Thüringen ist am Samstagabend ein mit Gurken beladener Lkw in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Dittersdorf - Auf der A9 in Thüringen ist am Samstagabend ein mit Gurken beladener Lkw in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte machten die A9 in Richtung Berlin für kurze Zeit komplett dicht. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn Das Feuer war hinten rechts an den Rädern des Sattelaufliegers ausgebrochen. Im Anschluss breiteten sich die Flammen auf die Ladung, frische Gurken aus Spanien, aus. Der Lkw-Fahrer schaffte es noch das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und das Führerhaus vom Auflieger abzukoppeln. Der Brand wurde in der Folge von der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr aus Schleiz gelöscht. Laut Angaben der Autobahnpolizei entstand bei dem Feuer ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die A9 in Fahrtrichtung Berlin war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Nach Aufhebung der Vollsperrung war die rechte Spur noch für mehrere Stunden dicht. Grund hierfür war die Bergung des Aufliegers. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens zu dieser Zeit bildete sich allerdings kein Stau.

