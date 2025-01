Fünf Fahrzeuge und fünf Verletzte: A9 nach Unfällen mehrere Stunden gesperrt

Bitterfeld-Wolfen - Massencrash auf der A9 : Am frühen Donnerstagmorgen krachte es bei Bitterfeld-Wolfen gleich mehrmals.

Fünf Personen wurden bei zwei Autobahnunfällen verletzt. © Tom Musche

Der Anruf ging kurz nach 6.30 Uhr bei der Autobahnpolizei ein, bestätigte ein Sprecher am Donnerstag auf TAG24-Anfrage.

Fünf Personen haben sich laut Polizeisprecher leicht verletzt.

Wie die Polizei am Freitag ergänzend mitteilte, kam es an der Anschlussstelle Wolfen in Richtung München zu zwei Unfällen - zunächst zwischen drei Autos.

Demnach war eine Audi-Fahrerin (24) auf der mittleren Spur unterwegs und wechselte auf den linken Streifen, um einen vor ihr fahrenden Daimler-Benz zu überholen.

Dabei sei die 24-Jährige mit einem 38-jährigen Fahrer auf der linken Spur zusammengestoßen, wodurch ihr Audi wieder auf den mittleren Streifen geraten und mit dem Daimler-Benz kollidiert sei. Die Daimler-Benz-Fahrerin (48) sei dadurch wiederum nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht.

Die drei Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei ein Schaden von etwa 29.860 Euro entstanden. Die Autobahn habe bis etwa 8.50 Uhr voll gesperrt werden müssen. "Gegen die 24-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet", hieß es.