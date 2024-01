Gefährliches Glatteis: BMW fliegt von A9 und überschlägt sich mehrmals

Coswig (Anhalt) - Bei einem Unfall auf der A9 wurde am Montagabend ein 57-jähriger Mann verletzt.

Der BMW landete im angrenzenden Waldstück. © EHL Media/Lucas Libke

Der BMW-Fahrer war am Montag auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs, als er gegen 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz plötzlich die Kontrolle verlor. Das teilte der Zentrale Verkehrs-​ und Autobahndienst der Polizei am Dienstag mit.

In weiterer Folge geriet das Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich dort mehrmals. Bei dem Unfall wurden ein Wildzaun, ein Verkehrsleitpfosten sowie vier Bäume in Mitleidenschaft gezogen.

Glücklicherweise wurden der Fahrer und seine Mitinsassin nur leicht verletzt.