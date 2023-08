15.08.2023 18:00 Kleintransporter fackelt auf Rastplatz an der A9 komplett ab

Auf einem Parkplatz an der A9 bei Triptis (Saale-Orla-Kreis) ist am Dienstag ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Triptis - Auf einem Parkplatz an der A9 bei Triptis (Saale-Orla-Kreis) ist am Dienstag ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Der Kleintransporter brannte am Dienstag lichterloh! © Bodo schackow Der Rastplatz Rodaborn war während des Feuerwehreinsatzes geschlossen. Wegen der Flammen bildete sich eine dichte, dunkle Rauchwolke, die zu Sichteinschränkungen führte. Für den Renault mit polnischem Kennzeichen konnten die Einsatzkräfte nichts mehr tun: Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

