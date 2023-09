Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A9: Verkehr staut sich am Schkeuditzer Kreuz

Wiedemar - Bei einem schweren Unfall auf der A9 in Höhe der Abfahrt Wiedemar ist am Mittwoch eine Person tödlich verunglückt. Weitere Menschen wurden verletzt.

Mehrere Lastwagen wurden durch den Aufprall ineinander geschoben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach war kurz nach 13 Uhr ein Sattelschlepper in Fahrtrichtung München in ein Stauende gekracht. Dabei soll er den Lastwagen vor sich in einen weiteren Laster geschoben haben.

Der Unfallverursacher verstarb noch vor Ort, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Grad der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme staute sich kurz vor der Anschlussstelle Wiedemar der Verkehr.