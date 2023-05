Schock auf der A9: Mercedes fängt während der Fahrt an zu brennen

Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Schock auf der A9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld : Am Wochenende ist ein Auto während der Fahrt in Flammen aufgegangen.

Auf der A9 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fing am Samstagabend ein Auto Feuer. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Halle und Wolfen in Richtung Berlin zu dem gefährlichen Vorfall.

Demnach fing der Mercedes einer 20-Jährigen plötzlich an zu brennen. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

Die 20-Jährige habe den Wagen noch auf den Standstreifen lenken und aussteigen können - sie blieb laut Polizei unverletzt.

Ein helfender Fahrer habe jedoch eine leichte Rauchvergiftung erlitten und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Anschließend konnte er wieder entlassen werden, hieß es weiter.

Für den Mercedes kam allerdings jede Hilfe zu spät: Das Auto sei ausgebrannt.